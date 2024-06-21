Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

21-річний іспанець створив два небезпечні моменти біля воріт італійців.

Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс був визнаний найкращим гравцем матчу другого туру групового етапу Євро-2024 проти Італії.

Матч закінчився мінімальною перемогою команди Луїса Де ла Фуенте з рахунком 1:0, а єдиний м'яч забив італієць Ріккардо Калафіорі, який зрізав сферу у свої ворота.

У цьому поєдинку 21-річний Вільямс відіграв 78 хвилин, за які створив два гольові моменти та пробіг 8,6 км. Швидкість його кращого ривка становила 33,8 км/год.

Для Ніко це був 17 матч за збірну, в яких він забив два м'ячі та віддав п'ять асистів.

Після двох турів Іспанія очолює групу В, набравши шість очок, а в Італії три бали та друге місце.