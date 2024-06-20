Іспанець отримав дві жовті картки у двох матчах поспіль.
Родрі, Getty Images
20 червня 2024, 23:40
Півзахисник збірної Іспанії Родрі не зможе допомогти своїй національній команді у матчі третього туру групового етапу Євро-2024 проти Албанії.
27-річний іспанець буде змушений пропустити гру через дискваліфікацію за перебір жовтих карток.
Родрі отримав попередження у компенсований час до першого тайму матчу проти Італії, а до цього був "нагороджений" гірчичником у поєдинку проти Хорватії (3:0).
За правилами чемпіонатів Європи достатньо отримати дві жовті картки, щоб пропустити наступний матч.
Цікаво, що іспанець отримав жовту картку проти італійців, коли вирішив посперечатися з арбітром, що заборонено новими правилами УЄФА — лише капітани можуть розмовляти з рефері.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Італія.