Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець отримав дві жовті картки у двох матчах поспіль.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі не зможе допомогти своїй національній команді у матчі третього туру групового етапу Євро-2024 проти Албанії.

27-річний іспанець буде змушений пропустити гру через дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

Родрі отримав попередження у компенсований час до першого тайму матчу проти Італії, а до цього був "нагороджений" гірчичником у поєдинку проти Хорватії (3:0).

За правилами чемпіонатів Європи достатньо отримати дві жовті картки, щоб пропустити наступний матч.

Цікаво, що іспанець отримав жовту картку проти італійців, коли вирішив посперечатися з арбітром, що заборонено новими правилами УЄФА — лише капітани можуть розмовляти з рефері.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Італія.