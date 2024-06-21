Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коуч "Скуадри Адзурри" висловився про поразку від Іспанії.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував поразку від Іспанії (0:1) у другому турі Євро.

"Різниця була у свіжості, вони були свіжішими за нас. Ми часто запізнювалися з прочитанням епізоду. Корінь проблем завжди той самий: ми діяли нижче необхідного рівня з погляду реакції, супроводу гравців, повернення назад з м'ячем. Суперник був свіжішим і створював нам проблеми швидкістю прийняття рішень.

Коли вийшли три-чотири свіжі гравці, ми стали частіше повертати собі м'яч попереду, створювати ситуації, які могли призвести до гола, проте суперник був набагато сильнішим за нас. Заслужена перемога", — сказав Спаллетті.