Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коуч "Скуадри Адзурри" висловився про поразку від Іспанії.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував поразку від Іспанії (0:1) у другому турі Євро.

"Були надто великі розриви [між лініями]. Ми завжди виявлялися розтягнутими, і ніяк не вдавалося зібрати все докупи. Нам постійно створювали проблеми. І їх було більше, ніж можна припустити, дізнавшись підсумковий рахунок — давайте вже не ходитимемо навколо та навколо.

Ми були надто шалені, особливо закидаючи м'яч через оборону суперників. Коли ми перехоплювали м'яч, зберегти його було важко, а коли боротьбу за нього вони вигравали, ми з останніх сил намагалися його повернути. Боролися з контрпресингом, але припустилися також кількох простих помилок при простих передачах. Їх не можна собі дозволяти.

Кожен хотів би скопіювати Іспанію в ігровому плані. Вона вже впродовж тривалого часу показує найкращий футбол. Мені ж потрібно домагатися того, щоб мої гравці усвідомили, наскільки такі матчі важливі. Тому що якщо сідаєш глибоко проти таких команд, зрештою стає дуже складно.

Нам слід домагатися володіння м'ячем, як ми це робили у попередніх матчах. Треба було тримати його та намагатися розігрувати. Це єдиний спосіб вести гру.

Ми були млявими сьогодні. Ось основна причина того, чому так сталося. Потрібно б розібратися у всьому цьому, але головна причина наших мук – те, що ми були млявими. Іспанія сьогодні стала командою, а ми командою бути не змогли. Вона заслужила перемогу у грі, а нас у ній і не було, за винятком останніх 20 хвилин.

Коли одразу кілька футболістів випадають із гри, стає важко. Коли тільки пара людей, то, звичайно, можна було б поборотися краще. Хай там як, ми дозволили Іспанії повністю домінувати та завершити все цілком комфортно для себе.

Багато хто сьогодні виглядав не найкращим чином – це стосується всієї команди. Деякі гравці на 100% не відновилися фізично, і в такій ситуації перевага стає очевиднішою. Коли тільки захищаєшся і до того ж не даєш супернику приводу думати про оборону, це вдвічі стомлює.