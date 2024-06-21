Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

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У п’ятницю, 21 червня, збірна України проведе свій другий поєдинок чемпіонату Європи-2024, у якому зіграє проти збірної Словаччини в Дюссельдорфі.

Словаччина — Україна: прогноз букмекерів

У найближчій грі тренерський штаб розраховує на тих самих виконавців:

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

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Будемо відштовхуватися від того, що збірна України знову зіграє за схемою 4-3-3.

Воротар

Тут можна очікувати чого завгодно. Андрій Лунін наробив помилок у грі проти Румунії, що визнали, напевно, усі, після чого на нього налетіла така хвиля критики, що не кожна людська психіка може витримати. І тут велике питання, що робити Реброву далі.

Є всі приводи спробувати зіграти другий матч з Анатолієм Трубіним, і це рішення буде адекватно та з розуміннями сприйняте всіма. Але там теж є інший бік медалі, який від самого Трубіна взагалі ніяк не залежить, що робити з Луніним? Це ж фактично буде привселюдне покарання, і якщо на клубному рівні воротаря можна помаринувати на лаві для запасних певний час, то в збірній краще взагалі тоді його більше не викликати рік-другий. Чи візьметься за такий ризик Ребров? Чи витримає тоді ще й такий удар Лунін? Тут тільки з мотивацією Трубіна питань жодних, він свій рівень продемонстрував проти Німеччини — готовий, у повному порядку.

Вибір Football.ua: гратиме Лунін.

Правий захисник

На позиції правого захисника той самий вибір: можуть зіграти два футболісти — Олександр Тимчик і Юхим Конопля, нічого не змінилось за ці кілька днів.

Словаччина — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Матч проти Бельгії показав — атаки Словаччини починаються десь на флангах і лише потім переходять до центральної зони за потреби. Таким чином грати із високим блоком для нас буде ризикованим кроком, а зупиняти наступи суперників доведеться вже в проміжній фазі. Для цього треба швидкість, і тому потрібен саме Тимчик із перших хвилин.

У той самий час, ми б краще подивились у бік своєчасної заміни та тактичної перебудови на власну контратакувальну гру, якщо відповідні умови будуть створені за ходом матчу. А не як проти Румунії — там награні варіанти не спрацьовували від самого початку.

Вибір Football.ua: гратиме Тимчик.

Центральні захисники

У центрі захисту можуть зіграти Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров.

Секрет Полішинеля — хто зіграє в центрі оборони збірної в матчі Словаччини так само, як і на більшості позицій. Ми підготували лише одну тактичну новацію за ходом товариських матчів у червні, яка б суттєво змінили вибір пари на цих позиціях. Це гра в п’ять захисників. І якщо ми дійсно підемо на цей крок проти словаків, то це як вистрілити собі в коліно. А ми ж не такі, правда?

Вибір Football.ua: гратимуть Забарний та Матвієнко.

Лівий захисник

Ліворуч у захисті можуть зіграти Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, а також Микола Матвієнко та Олександр Зінченко.

Якщо сказати, що Миколенка не вистачало в Мюнхені проти Румунії, то це буде правда. Але якщо сказати, що Зінченко провалив гру на цій позиції, то це вже правдою не буде. Так, він помилився, але хто того вечора не помилявся? Із іншого боку, усі розуміли, для чого та з якого приводу виконується така ротація.

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У якому стані Віталій? Який буде в нього ігровий тонус на тлі такого розірваного графіку підготовки? Це рішення — потенційний шалений ризик, бо за найменшу помилку нас покарають, як бельгійців. Але іншого виходу просто немає.

Вибір Football.ua: гратиме Миколенко.

Опорний півзахисник

На позиції опорного півзахисника можуть зіграти: Володимир Бражко, Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук.

Вибір на користь Степаненка в ролі опорника в стартовому матчі був прогнозованим. І так само прогнозованими були й помилки високого пресингу, яких він припускався, бо це не клубний футбол, де така історія налагоджується місяцями, а не впродовж кількох інтенсивних тренувань.

Сказати, що Тарас провалився аж настільки в тій грі й просто не зможе тепер зіграти другий матч у старті поспіль — маячня. Але хочеться побачити свіже рішення, нехай і в Бражка також є слабкі місця, які так само прогнозовано можуть зіпсувати нам враження від його гри.

Вибір Football.ua: гратиме Бражко.

Центральні півзахисники

На цій позиції слід обрати двох кандидатів. Серед варіантів: Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Георгій Судаков.

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Кому віддасть перевагу Сергій Ребров на цих ключових позиціях для нашої гри в атаці, передусім? Судаков? Ми не бачимо розумної альтернативи гравцю, який навіть у "мертвому", як багато хто каже з уболівальників, матчі проти Румунії все одно брав відповідальність на себе й рухався вперед.

А ось хто буде грати з ним у парі? Оце вже питання до тактики. Проти Румунії ми хотіли грати з позиції першого номера впродовж усієї гри, і якщо подивитись на володіння м’ячем, то нам це реально вдалось. Але який зиск із того постійно перебування на чужій половині, якщо вирішальної дії ніхто так і не робив. Судаков – Шапаренко, це два мотори, кінські сили, якщо хочете, а нам проти Словаччини треба бути гнучкими, цупкими й уміти врізати передачу через усе поле, як це дуже слушно намагались спочатку робити бельгійці. Якщо ви ще не зрозуміли натяк, то знизу залишимо спойлер. На нашу думку, певна річ.

Вибір Football.ua: гратиме Маліновський.

Вінгери

На цій позиції у Сергія Реброва є такий вибір: Андрій Ярмоленко, Олександр Зубков, Віктор Циганков, Михайло Мудрик та Владислав Ванат, про всяк випадок.

Не бачимо жодних причин змінювати те, що хоч і не спрацювало проти Румунії, але все одно має такий потенціал, що його гріх не використовувати. Тут немає приводів для ротації. Але завжди існує певне "але", яке перед важливою грою точно не передбачити. Циганков під час тренування за добу до гри працював окремо, і розуміння, що це може мати наслідки на його участі в цій грі як не загалом, то в стартовому складі точно. Тож вибір звужується до нечисленних варіантів.

Вибір Football.ua: гратимуть Мудрик та Ярмоленко.

Нападник

На позиції нападників такі варіанти: Артем Довбик, Роман Яремчук і Владислав Ванат.

Як не дивно, цю позицію ми також ставимо під сумнів. І не тому, що Довбик якийсь "не такий" чи ще щось. Артем — у порядку. Тут питання тактичної гнучкості. Бельгійці проти Словаччини на перших хвилинах грали в банальний вертикальний футбол і використовували простір по всій ширині атаки. І це в них дуже круто виходило. Якщо суперники цей момент у власному захисті не ліквідують, то й ми маємо ним користуватись.

І ось тут знадобиться саме Яремчук, бо на цьому побудована вся його кар’єра — знайти простір і дати вбивчий удар. Навіть у тому клятому матчі проти Румунії в нас був один реально гольовий момент, коли Роман влучив у поперечину, хоча й пробив не найкращим чином. А це вже питання психології. Та й захисники в Словаччини не менш кремезні, тож бігти та тягатись із ними лоб-до-лоба, а Довбик і не на таке здатен, така собі розвага.

Вибір Football.ua: гратиме Яремчук.

Нагадаємо, матч Євро-2024 Словаччина — Україна відбудеться 21 червня в місті Дюссельдорф і розпочнеться о 16:00 за Києвом.