Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар іспанського таланта після перемоги над Італією.

Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс прокоментував перемогу над Італією (1:0) на Євро.

"Ми знали, що матч буде дуже важким, і що нам потрібно було зробити. Домінували за всіма напрямками. В Італії чудова команда, але ми грали дуже добре і заслужено перемогли.

Мої товариші по команді поаплодували мені в роздягальні, і я хотів би подякувати їм за те, що своєю майстерністю мені допомогли. Радий допомагати їм у роздягальні. Я одразу отримав текстове повідомлення від брата, і, сподіваюся, моя сім'я насолоджується цим так само, як і я.

Я дуже сконцентрований на Євро та роблю все, що в моїх силах, щоб допомогти головному тренеру. Завжди мріяв потрапити на такий рівень, зіграти на чемпіонаті Європи та стати найкращим гравцем матчу, тож я радий", – сказав Вільямс.