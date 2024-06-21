Коментар іспанського таланта після перемоги над Італією.
Ніко Вільямс, gettyimages
21 червня 2024, 10:33
Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс прокоментував перемогу над Італією (1:0) на Євро.
"Ми знали, що матч буде дуже важким, і що нам потрібно було зробити. Домінували за всіма напрямками. В Італії чудова команда, але ми грали дуже добре і заслужено перемогли.
Мої товариші по команді поаплодували мені в роздягальні, і я хотів би подякувати їм за те, що своєю майстерністю мені допомогли. Радий допомагати їм у роздягальні. Я одразу отримав текстове повідомлення від брата, і, сподіваюся, моя сім'я насолоджується цим так само, як і я.
Я дуже сконцентрований на Євро та роблю все, що в моїх силах, щоб допомогти головному тренеру. Завжди мріяв потрапити на такий рівень, зіграти на чемпіонаті Європи та стати найкращим гравцем матчу, тож я радий", – сказав Вільямс.