Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Воротар прокоментував матч зі збірною Іспанії.

Джанлуїджі Доннарумма висловив думку стосовно матчу на груповому етапі Євро-2024.

"Чесно кажучи, мені байдуже на свої сейви – я сподівався на інший результат і іншу гру", — цитує воротаря офіційний сайт УЄФА.

"Ми занадто легко втрачали м’яч і показали низький рівень, і якщо ви втрачаєте стільки, вас покарають.

Ми злі, але давайте використаємо це для останнього матчу в групі. Доля все ще в наших руках, ми не повинні хвилюватися. Нам доведеться багато чого зробити проти Хорватії, але я переконаний, що нам це вдасться".

В матчі зі збірною Іспанії Італія програла з рахунком 0:2.