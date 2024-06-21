Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський захисник вписав своє ім'я на сторінки історії національної команди.

Учора, 20 червня, збірна Італії мінімально поступилася Іспанії (0:1) у матчі другого туру групового етапу Євро-2024.

Єдиний гол був забитий на 55 хвилині, а його автором став захисник збірної Італії Ріккардо Калафіорі.

За інформацією Squawka, 22-річний футболіст став автором першого автоголу збірної Італії в історії турніру.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Італія.