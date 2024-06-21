Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно зустрічі на Євро-2024.

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд прокоментував матч з Англією.

"Я не розчарований результатом, але було зрозуміло, що в цьому матчі могло бути щось більше", — цитує Каспера офіційний сайт УЄФА.

"Ми грали так, як повинна грати Данія. Це те, ким ми є. Ми граємо і з вогнем, і з пристрастю.

Ми зіграли хороший матч, де ми думали, що зможемо перемогти. Проти Англії було багато експресії, вогню та пристрасті з боку гравців. Ми були саме там, де нам потрібно було бути у цьому матчі, де ми виклалися на всі 90 хвилин".

Збірна Данії зіграла внічию з Англією у другому турі групового етапу чемпіонату Європи.