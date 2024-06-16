Польща — Нідерланди 1:2 Відео голів та огляд матчу 16.06.2024

Поляки забили першими завдяки голу Букси, але Гакпо та Веггорст перевернули все на користь голландців.
Польща — Нідерланди 1:2
Голи: Букса, 16 - Гакпо, 29, Веггорст, 85
Польща: Щесни — Беднарек, Саламон (Берешинські, 87), Ківьор — Франковські, Зелінські (Пьотровські, 77), Романчук (Сліш, 55), Залевські — Урбанські (Свідерські, 56), Шиманські (Модер, 46) — Букса
Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 88) — Схаутен, Рейндерс, Веєрман (Вейналдум, 62) — Сімонс (Мален, 63), Депай (Веггорст, 81), Гакпо (Фрімпонг, 80)
Попередження: Веєрман