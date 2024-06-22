Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Франції прокоментував нічию проти Нідерландів.

Напередодні збірна Франції зіграла внічию проти Нідерландів у рамах другого туру чемпіонату Європи-2024.

Нідерланди — Франція 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Les Bleus" Кінгслі Коман прокоментував виступ власної команди.

"Нам не вдалось забити. І таке іноді трапляється. Але й 0:0 — це також добре. Є моменти, коли все складається, а є моменти, із цим складніше. Важливо створювати такі моменти, які були в нас у цій грі.

Із тією якістю складу, яку ми маємо, я впевнений, що ми досягнемо більшого успіху та набудемо потрібної впевненості.

Тактична схема? Ми дізнались, що гратимемо за 4-4-2 в день матчу. Це система, за якою ми граємо роками, вона не сильно змінюється, ми граємо 4-4-2 або 4-3-3 вже триваилий час", — заявив французький виконавець.

У наступному турі збірна Франції зіграє проти Польщі 25 червня.