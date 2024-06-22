Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Франції прокоментував нічию проти Нідерландів.

У рамах другого туру чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Франції зіграла внічию проти Нідерландів.

Нідерланди — Франція 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Les Bleus" Орельєн Чуамені прокоментував виступ власної команди.

"Ми припустились забагато помилок під час завершення атак при останній передачі, чи вирішальному ударі.

Очевидно, що ми повинні працювати краще, щоб вигравати такі матчі. Сьогодні ми створили багато моментів і могли вирвати перемогу.

Ми бачимо речі, які нам потрібно виправити.

Наразі ж завдання номер один — пройти кваліфікацію і посісти перше місце в групі", — заявив французький виконавець.

У наступному турі збірна Франції зіграє проти Польщі 25 червня.