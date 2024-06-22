Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландці знову не перемогли французів.

Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк висловився про нічийний результат у матчі 2-го туру Євро-2024 з національною командою Франції (0:0). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я розчарований, але водночас гордий за те, що команда виклалася сьогодні повністю, а особливо — за те, як оборонялися та прагнули зберегти ворота на замку.

Звичайно ж, усвідомлюєш постійно, що за їхнього рівня майстерності суперники здатні створювати небезпечні моменти. Вони це і робили, але зберігати стійкість, щоб продовжувати тримати оборону та вести боротьбу, все одно треба.

Всі ми усвідомлюємо, що гра з Австрією з багатьох причин буде важкою. Високою буде інтенсивність. І тепер настає час відновитися, а потім проаналізувати гру та подивитися, у чому ми можемо вразити Австрію. Все це стане центром нашої уваги", — сказав Ван Дейк.