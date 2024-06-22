Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Атакувальна ланка у грузинів на пристойному рівні.

В рамках 2-го туру Євро-2024 збірна Чехії гратиме з національною командою Грузії. Головний тренер "Народної команди" Іван Гашек поділився своїми очікуваннями від цієї гри. Цитує чеського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Не думаю, що Грузія гратиме у відкритий футбол. У них попереду три-чотири небезпечні гравці, тож їм не треба йти всіма силами вперед та ризикувати, оголюючи тили.

Я ніколи не розповідаю про наші плани та наміри. Скажу лише, що ми можемо поміняти більше одного гравця в стартовому складі порівняно з першою грою.

Коли я був тренером Сент-Етьєна (сезон-2006/07 — ред.), ми хотіли підписати Саньйоля, але цього не сталося. Він пройшов французьку та німецьку школи та добре підходить для цієї роботи. Він дуже добре розбирається у футболі.

Головна загроза для нас — контратаки. Грузини грають дуже швидко. Ми маємо бути обережними і не давати їм вільного простору. Їхня оборона також дуже надійна, її непросто зламати", — заявив Гашек.

Раніше головний тренер Грузії Віллі Саньйоль висловився про майбутню гру з Чехією.