Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 22 червня 2024 року.
Туреччина — Португалія, Getty Images
22 червня 2024, 22:55
Португалія із жертовним асистом Роналду не побачила спротиву Туреччини та виграла групу F.
Супербомбардир команди Роберто Мартінеса подарував гол Бруну Фернандешу, хоча міг забити вперше на Євро-2024.
Огляд матчу:
Туреччина — Португалія 0:3
Голи: Б. Сілва, 21, Акайдін, 29 (авт.), Фернандеш, 56
Туреччина: Баїндир — Челік, Акайдін (Демірал, 76), Бардакджі, Кадіоглу — Чалханоглу, Айхан (Юксек, 58) — Акгюн (Гюлер, 69), Кекчю (Язиджи, 46), Актюркоглу (Їлдиз, 58) — Їлмаз.
Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 69), Діаш, Пепе (А. Сілва, 83), Мендеш — Вітінья (Ж. Невеш, 88), Палління (Р. Невеш, 46), Фернандеш — Б. Сілва, Роналду, Леау (Нету, 46).
Попередження: Бардаджі, Акайдін, Челік — Леау, Палління.