Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер дав свій коментар.

Півзахисник збірної Грузії Хвіча Кварацхелія прокоментував нічию з Чехією (1:1) у матчі 2-го туру групового раунду Євро-2024.

"Ми знали, що Чехія — фізично дуже сильна команда, і майже всі їхні атаки закінчувалися навісами, але чудова гра Мамардашвілі врятувала нас від поразки. Ми раді, що в нас такий блискучий воротар.

Я задоволений результатом, ми заробили перше очко. Але є й невелике розчарування через втрачений момент на останній хвилині. Ми поважаємо кожного суперника, але завжди хочемо прогресувати і постараємося використати свій шанс у матчі з Португалією", — цитує Кварацхелію сайт УЄФА.

Грузія набрала 1 очко і посідає останнє місце в групі. Для виходу в плей-оф команді Віллі Саньоля в останньому турі потрібно перемагати Португалію.