Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 22 червня 2024 року.

У матчі другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Грузії зустрілася зі збірною Чехії, зігравши з нею внічию з рахунком 1:1.

У першій половині зустрічі номінальних господарів із пенальті вперед вивів Мікаутадзе. У другому таймі поєдинку Шик відновив паритет. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

У 3 турі на команду Саньйоля чекає поєдинок із Португалією, тоді як колективу Гашека протистоятиме Туреччина. Ці матчі групи F відбудуться 26 червня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Грузія — Чехія у рамках другого туру групового етапу Євро-2024:

Грузія — Чехія 1:1

Голи: Мікаутадзе, 45+4 — Шик, 59



Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кверквелія (Гвелесіані, 82), Кашия, Двалі, Цитаішвілі (Лочошвілі, 62) — Кочорашвілі, Меквабішвілі (Квілітая, 88), Давіташвілі (Чакветадзе, 62) — Мікаутадзе (Квілітая, 88), Кварацхелія (Лобжанідзе, 82).



Чехія: Станек — Голеш, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Провод (Барак, 82), Соучек, Д. Юрасек (Шевчик, 82) — Черни (М. Юрасек, 55), Шик (Хитіл, 68), Гложек (Лінгр, 55).



Попередження: Кашія, Гвелесіані, Меквабішвілі, Кочорашвілі — Цоуфал, Провод, Д. Юрасек, Голеш, Соучек