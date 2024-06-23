Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник прокоментував зустріч на груповому етапі Євро-2024.

Бернарду Сілва висловив думку стосовно матчу Португалії з Туреччиною.

"Ми знаємо, що в Німеччині багато турків, знали, що наші вболівальники будуть у меншості — але фани були чудовими", — цитує півзахисник офіційний сайт УЄФА.

"Але на жодному етапі гри ми не відчували себе у меншості. Звісно, ​​ранні голи нам допомогли.

Дуже радий трьом очкам і першому місцю у групі. У нас попереду довгий шлях, але сьогодні Португалія показала гарну гру. Ми вже добре зіграли в першому матчі, і хоча у нас було не так багато моментів, ми контролювали всю гру проти низького блоку".

Збірна Португалії оформила вихід до 1/8 фіналу.