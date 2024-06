У матчі заключного туру групового етапу Євро-2024 Угорщина обіграла Шотландію (1:0) завдяки голу Кевіна Чобота на 10-й доданій до другого тайму хвилині (99:32).

Як повідомляє Opta, цей гол став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи без урахування додаткових таймів.

99:32 — Kevin Csoboth’s winner after 99:32 was the latest goal on record in regular time at the European Championship. Dramatic. #EURO2024 pic.twitter.com/ers3NYvXBJ