Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

футболіст був визнаний найкращим.

Нападник збірної Угорщини Роланд Шаллаї визнаний найкращим гравцем матчу третього туру Євро проти Шотландії (1:0).

"Неймовірно. Ми забили наприкінці, на 100-й хвилині. Фантастичні почуття. Думаю, що вся команда, наш персонал та вболівальники випробували те саме. Ми дуже раді, що все вийшло саме так, і сподіваємось, що матчі наших суперників складуться для нас сприятливо", — сказав Шалаї після матчу.

Угорщина посіла третє місце в групі та має шанси вийти в плей-оф.

Нагадаємо, гравцем матчу Швейцарія — Німеччина (1:1) визнано Граніта Джаку.