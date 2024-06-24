31-річний футболіст був визнаний найкращим.
ГРаніт Джака, GETTY IMAGES
24 червня 2024, 10:30
Півзахисник Баєра і збірної Швейцарії Граніт Джака був визнаний найкращим гравцем матчу з Німеччиною в 3-му турі групового етапу Євро-2024.
Граніт провів повний матч, пробіг 11,8 км.
"Він і з м'ячем, і без м'яча справив враження своєю грою, протягом усього матчу демонстрував лідерські якості та досяг блискучих статистичних показників", — йдеться в аналізі УЄФА.
Німеччина посіла перше місце у квартеті, Швейцарія — друга, Угорщина — третя, а Шотландія попрощалась із чемпіонатом Європи.
В 1/8 Швейцарія посперечається за вихід у чвертьфінал з другим місцем групи В.