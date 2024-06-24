Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан швейцарців оцінив гру проти господарів турніру.

Півзахисник збірної Швейцарії Граніт Джака висловився після матчу з Німеччиною (1:1) в рамках третього туру Євро.

"Завжди прикро пропускати наприкінці гри. Загалом, гадаю, ми показали відмінний характер, здорово тримали м'яч, грали дуже добре і, зрештою, маємо бути задоволені очком.

Ми знали, наскільки сильні німці. Не завжди було грати з м'ячем так вільно, як ми того зазвичай хочемо. Але, гадаю, ми агресивно діяли без м'яча, пресингували й здебільшого добре себе показували", — сказав Джака.

Нагадаємо, Німеччина посіла перше місце у квартеті, Швейцарія — друга, Угорщина — третя, а Шотландія попрощалась із чемпіонатом Європи.