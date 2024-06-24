Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар Юліана Нагельсманна після матчу зі Швейцарією.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував нічию зі Швейцарією у третьому турі Євро.

"Ми заслужили на цю нічию. Звісно, ​​був ризик, що ми пропустимо в контратаці. Ми проробили великий обсяг роботи, щоб забити м'яч у відповідь. Ми заслуговували на цей гол.

Швейцарія – чудовий суперник, це була цікава гра. Ми добре зіграли тактично. Важливо, щоб на заміну виходили гравці, які здатні забивати вирішальні голи. Ми аналізуємо суперника, перш ніж підібрати стартовий склад, а по ходу матчу можна залучати гравців з лави", — сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, Німеччина посіла перше місце у квартеті, Швейцарія — друга, Угорщина — третя, а Шотландія попрощалась із чемпіонатом Європи.