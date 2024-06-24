Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Шотландії прокоментував поразку від Угорщини.

Збірна Шотландії в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 в квартеті A поступилась Угорщині та залишилась без шансів на плей-оф.

Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "тартанової армії" Стів Кларк прокоментував виступ власних підопічних.

"Гол став наслідком нашої невдалої спроби виграти гру, тому він майже не має жодного значення.

Ключовим моментом матчу для мене натомість був епізод із непризначеним пенальті. Це був 100% пенальті.

Хтось зараз повинен мені пояснити, чому тоді не зафіксували фол, бо інакше я вважатиму, що тут щось не так.

Я не розумію, як VAR може дивитися на це і говорити, що це — не пенальті.

Нам не вдалось забити гол, і зрештою, ми відкрились, щоб спробувати перемогти.

Зараз переважним почуттям для всіх є смуток. Для вболівальників, для країни і для гравців, яким так само сумно, як і всім іншим", — заявив шотландський керманич.

Збірна Шотландії за груповий етап здобула лише один заліковий бал, тому стала останньою в групі A.