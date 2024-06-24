Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник висловив думку стосовно наступного матчу на груповому етапі Євро-2024.

Ілля Забарний прокоментував майбутній матч зі збірною Бельгії у третьому турі групового етапу чемпіонату Європи.

"Бельгійці – дуже хороша команда, яка має якість попереду", — цитує захисника офіційний сайт УАФ.

"Тут немає що приховувати. Їхні дуже сильні сторони: дриблінг, дуже багато обігрують та бʼють. Будемо готуватися. Проаналізуємо їхні сильні сторони.

Але я вважаю, що будемо відштовхуватися від своєї гри. Звісно, будемо підлаштовуватись, але треба не забувати про свою гру і за рахунок чого ми будемо створювати свої моменти. Треба грати тільки на перемогу".

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом.