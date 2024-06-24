Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник висловив думку стосовно наступного матчу збірної України на Євро-2024.

Олександр Зінченко прокоментував виступи збірної України.

"Для мене найголовніше – результат, чесно", — цитує захисника офіційний сайт УАФ.

"Покладу руку на серце: хай буду найгіршим гравцем у кожному матчі, але буде збірна перемагати. Дайте мені цей папір – зараз підпишу.

Для мене три очки – найголовніше. Все інше – звісно, якісь там маленькі бонуси, статистика. Статистика – добре, але результат – найголовніше. Кожен гравець, як Ярмола з перших секунд, приміром, може підштовхнути один одного.

Ці всі епізоди, коли справді віддаєш всього себе, виходиш переможцем з єдиноборства – вони тобі дають маленькі плюсики індивідуально. Але загалом, якщо дивитися трошки з дистанції, вони дуже допомагають команді. Завдяки таким маленьким від кожного гравця, який вийшов на поле або на заміну – всі хлопці відпрацювали просто на 100%",

Матч збірної України з Бельгією розпочнеться 26 червня о 19:00 за київським часом.