Клуб МЛС Остін підписав захисника Дніпра-1 Олександра Сватка, повідомляє інсайдер The Athletic Том Богерт.

Відомо, що футболіст приєднається до нової команди після Євро-2024. Інші деталі трансферу не розголошуються.

Sources: Austin FC sign Ukraine int’l center back Oleksandr Svatok from Dnipro.



Svatok, 29, currently at Euros with Ukraine. Will join Austin after the tournament. pic.twitter.com/PjsIwk5Rb4