Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голландець зрізав м'яч у свої ворота на шостій хвилині.

Наразі відбувається поєдинок групового етапу Євро-2024, в якому зустрічаються збірні Нідерландів та Австрії.

Вже на шостій хвилині австрійці відкрили рахунок у матчі, однак забитий м'яч був записаний як автогол імені нападаючого Доніелла Малена.

За інформацією Squawka, це найшвидший автогол в історії чемпіонатів Європи. Попередній рекорд утримував воротар збірної Польщі Войцех Щесни, який на Євро-2020 зрізав м'яч у свої ворота на 18 хвилині.

Також це був перший автогол в історії збірної Нідерландів у матчах Євро та перший м'яч у свої ворота для суперника, який виступав проти Австрії на чемпіонатах Європи.

Додамо, що Мален став автором сьомого автоголу на Євро-2024.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Австрія.