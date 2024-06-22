Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерланди провели свій найгірший матч на Євро з м'яча з 1980 року.

Учора, 21 червня, збірна Нідерландів у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 зіграла внічию проти Франції (0:0).

За інформацією Opta, збірна Нідерландів провела свій найгірший матч на чемпіонатах Європи по володінню м'ячем – 37%. Статистика ведеться із 1980 року.

Після двох турів Нідерланди та Франція набрали по чотири очки і лідирують у групі D. На третьому місці Австрія – три бали, а у Польщі – нуль.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Франція.