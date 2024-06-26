Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна Данії з Крістіаном фінішувала в групі С на другому місці.

Найкращим гравцем матчу Данія — Сербія в 3 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині визнали центрального півзахисника Крістіана Еріксена, передає офіційний сайт УЄФА.

На Футбольній Арені Мюнхен виявити сильнішого команди не зуміли, поділивши очки (0:0).

Еріксен з'явився в стартовому складі збірної Данії, а залишив поле після заміни на 88-й хвилині зустрічі. Точність пасів 32-річного данця склала 72%, тоді як максимальна розвинута ним швидкість — 28.7 км/год. Представник Манчестер Юнайтед протягом поєдинку подолав 11.6 км дистанції.

Для нього це друга подібна нагорода. Першу Крістіан отримав за підсумками матчу проти збірної Словенії.

Нагадаємо, суперник данців в 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату Європи вже відомий.