Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

32-річний данець отримав відповідну нагороду.

Названо найкращого гравця матчу групового етату Євро-2024 між Словенією та Данією (1:1).

Нагороду отримав лідер данців Крістіан Еріксен.

Данець відкрив рахунок на 17-й хвилині матчу. За 90 зіграних хвилин Еріксен пробіг 11,5 км. Точність його передач становила 85%.

Нагадаємо, рівно 1100 днів тому (12 червня 2021 року) Еріксен знепритомнів в матчі Євро-2020 проти Фінляндії (0:1). Це перший матч для Крістіана на великому турнірі після зупинки серця.