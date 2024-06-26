Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Англії прокоментував нічию проти Словенії.

Напередодні збірна Англії зіграла в бліду нічию проти Словенії в останньому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.

Англія — Словенія 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "трьох левів" Джон Стоунз прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, ми всі прагнули до перемоги. Але нашою метою було очолити групу, і ми це зробили, тому я надзвичайно задоволений.

Дорога до плей-оф не завжди буде легкою, і цей шлях точно буде складно подолати, коли у всіх на висить спині мішень, щоб суперники прагнули перемогти нас.

Дві "сухі" гри з трьох — це великий позитив для нас, щоб перейти до наступного етапу, і я вважаю, що ми значно покращили свою гру порівняно з попередніми двома іграми.

Ми намагались грати більш вільно, і я думаю, що нам це вдалося, ми знаходили гравців у просторі поміж суперників, створили більше моментів, і я вважаю, що це ще один крок у правильному напрямку.

Я розумію розчарування деяких уболівальників тим, що ми не забили, не використали свої моменти. Але це футбол. Ми залишили на полі все", — заявив англійський виконавець.

Збірна Англії фінішувала першою в групі C із п’ятьма заліковими балами.