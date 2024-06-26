Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Англії прокоментував нічию проти Словенії.

Збірна Англії напередодні зіграла в бліду нічию проти Словенії в останньому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.

Англія — Словенія 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт прокоментував виступ власної команди.

"Бурхлива реакція деяких вболівальників збірної Англії на виступ команди на Євро-2024 створює незвичну атмосферу, яка в свою чергу створює проблеми для нашого колективу.

Але я не збираюсь відступати від своїх переконань. Найважливіше те, що вболівальники залишаються з командою.

Я розумію, чому вони висловлюють своє невдоволення, і це нормально. Я також розумію, що говорять про мене, і це краще для команди, аніж якщо почнуть говорити про решту гравців.

Проте це створює незвичне середовище для роботи. Я не бачив жодної іншої команди, яка б пройшла подолала такий шлях і в підсумку отримала подібну реакцію на свій виступ.

Я розумію це, я не збираюся відступати від цього шляху, але я дуже пишаюсь гравцями через те, як вони працюють в подібних умовах", — заявив англійський фахівець.

Збірна Англії фінішувала першою в групі C із п’ятьма заліковими балами.