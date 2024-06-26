Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Словенії прокоментував нічию проти Англії.

Збірна Словенії напередодні зіграла внічию проти Англії в останньому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.

Англія — Словенія 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри найкращий гравець матчу, півзахисник словенців Адам Гнезда Черин, прокоментував виступ власної команди.

"Два роки тому ми грали проти Сербії в Белграді і програли 1:4. Це був переломний момент, із тих пір ми виключно зростали як команда.

Це був процес, завдяки якому ми створили покоління, яке досягло того, чого ніхто до нас не досягав у нашій країні. Ми були винагороджені за нашу роботу впродовж останніх кількох років.

Ми вивчили, у чому англійці небезпечні і те, що вони чітко дотримуються плану впродовж усього матчу. Були винятки, але тоді вони ставали менш небезпечними.

Однак для того, щоб обмежити команду із суперзірками в складі, потрібно багато зусиль і страждань. Ми працювали один за одного, спокійно пробігали зайвий кілометр, якщо потрібно було когось прикрити. Ви повинні грати надзвичайно добре проти такої команди, як Англія.

Ще до початку гри ми тримали все в своїх руках. Ми хотіли опинитися в плей-оф, незважаючи на те, що протистояли Англії. Ми всім казали, що ми здатні це робити.

І в підсумку ми ввійшли до гри з позитивним настроєм, таким, який міг би принести нам успіх незалежно від інших результатів", — заявив англійський фахівець.

Збірна Англії фінішувала першою в групі C із п’ятьма заліковими балами.