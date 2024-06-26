Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст залишив національну команду через сімейні обставини.

Вінгер збірної Англії Філ Фоден тимчасово покинув розташування національної команди на Євро-2024. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 24-річний англієць повернувся до Великобританії по невідкладним сімейним справам.

Філ хоче бути присутнім на народженні своєї третьої дитини, після чого він повернеться до розташування збірної.

Після трьох турів Англія набрала п'ять очок і посіла перше місце у групі С, вийшовши до плей-оф Євро-2024.