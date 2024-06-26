Футболіст залишив національну команду через сімейні обставини.
Філ Фоден, Getty Images
26 червня 2024, 18:43
Вінгер збірної Англії Філ Фоден тимчасово покинув розташування національної команди на Євро-2024. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 24-річний англієць повернувся до Великобританії по невідкладним сімейним справам.
Філ хоче бути присутнім на народженні своєї третьої дитини, після чого він повернеться до розташування збірної.
Після трьох турів Англія набрала п'ять очок і посіла перше місце у групі С, вийшовши до плей-оф Євро-2024.
У трьох поєдинках Фоден не зміг відзначитись результативними діями, відігравши на полі 248 хвилин.