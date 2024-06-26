Вінгер збірної Англії Філ Фоден тимчасово покинув розташування національної команди на Євро-2024. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 24-річний англієць повернувся до Великобританії по невідкладним сімейним справам.
Філ хоче бути присутнім на народженні своєї третьої дитини, після чого він повернеться до розташування збірної.
Нагадаємо, вчора збірна Англії провела заключний матч групового етапу Євро-2024, у якому поділила очки зі Словенією (0:0).
Після трьох турів Англія набрала п'ять очок і посіла перше місце у групі С, вийшовши до плей-оф Євро-2024.
У трьох поєдинках Фоден не зміг відзначитись результативними діями, відігравши на полі 248 хвилин.