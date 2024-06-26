Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англієць провів 11 сухих матчів на великих турнірах.

Збірна Англії у матчі третього туру групового етапу Євро-2024 не змогла обіграти Словенію (0:0).

У цьому матчі взяв участь воротар "трьох левів" Джордан Пікфорд, для якого це був 11 сухий поєдинок на великих турнірах — чемпіонати світу та чемпіонати Європи.

За інформацією ВВС, це новий воротарський рекорд для збірної Англії.

Нагадаємо, 30-річний англієць виступає за збірну з 2017 року. На його рахунку 64 матчі, з яких 31 на нуль за 46 пропущених м'ячів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Словенія.