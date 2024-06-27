Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Португалії прокоментував поразку від Грузії.

У заключному турі чемпіонату Європи-2024 збірна Португалії напередодні поступилась Грузії.

Грузія — Португалія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "європейських селесао" Діогу Далот прокоментував виступ власної команди.

"Ми занадто поспішали в атаці, завжди намагались швидко ввійти до заключної третини атаки, не ухвалюючи при цьому правильних рішень, і, знову ж таки, другий гол на початку другого тайму знову вибив команду з колії.

Загалом, ми не зробили того, що планували, і тому у нас залишився гіркий присмак невдачі за підсумком цієї гри.

Ми знали, що якщо ми не знайдемо правильний баланс в обороні, то будемо страждати від контратак, і перший гол виявився саме таким.

Ми повинні були бути набагато спокійнішими, спокійніше ухвалювати рішення, більше пасувати, трохи більше втомлювати їх володінням м’ячем і ухвалювати кращі рішення в атаці.

У нас це все зробити не вийшло, але ми хочемо зробити висновки з цього і взяти їх на наступну гру", — заявив португальський виконавець.

Португалія набрала шість очок та посіла першу сходинку групи F, тому зіграє в плей-оф проти Словенії.