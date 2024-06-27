Півзахисник Португалії прокоментував поразку від Грузії.
Діогу Далот, Getty Images
27 червня 2024, 07:35
У заключному турі чемпіонату Європи-2024 збірна Португалії напередодні поступилась Грузії.
Грузія — Португалія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри захисник "європейських селесао" Діогу Далот прокоментував виступ власної команди.
"Ми занадто поспішали в атаці, завжди намагались швидко ввійти до заключної третини атаки, не ухвалюючи при цьому правильних рішень, і, знову ж таки, другий гол на початку другого тайму знову вибив команду з колії.
Загалом, ми не зробили того, що планували, і тому у нас залишився гіркий присмак невдачі за підсумком цієї гри.
Ми знали, що якщо ми не знайдемо правильний баланс в обороні, то будемо страждати від контратак, і перший гол виявився саме таким.
Ми повинні були бути набагато спокійнішими, спокійніше ухвалювати рішення, більше пасувати, трохи більше втомлювати їх володінням м’ячем і ухвалювати кращі рішення в атаці.
У нас це все зробити не вийшло, але ми хочемо зробити висновки з цього і взяти їх на наступну гру", — заявив португальський виконавець.
Португалія набрала шість очок та посіла першу сходинку групи F, тому зіграє в плей-оф проти Словенії.