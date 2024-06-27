Півзахисник Португалії прокоментував поразку від Грузії.
Данілу Перейра, Getty Images
27 червня 2024, 07:55
Напередодні в заключному турі чемпіонату Європи-2024 збірна Португалії поступилась Грузії.
Грузія — Португалія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри півзахисник "європейських селесао" Данілу Перейра прокоментував виступ власної команди.
"Головний урок полягає в тому, що ми не можемо недооцінювати жодного суперника.
Ми знали, що у Грузії сильна команда, яка грає низьким блоком, використовуючи контратаки. І в підсумку ми дозволили їм грати саме так, а вони забили двічі — їм було досить комфортно від перебування на полі.
Ми повинні зробити висновки з цієї гри, оскільки вона буде схожою на наступну: Словенія теж буде захищатися глибоко й намагатиметься вразити нас на контратаках.
Ця гра була для нас прикладом на майбутнє, і нам потрібно буде робити все з точністю до навпаки, аніж ми робили сьогодні", — заявив португальський виконавець.
Португалія набрала шість очок та посіла першу сходинку групи F, тому зіграє в плей-оф проти Словенії.