Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Португалії прокоментував поразку від Грузії.

Напередодні в заключному турі чемпіонату Європи-2024 збірна Португалії поступилась Грузії.

Грузія — Португалія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "європейських селесао" Данілу Перейра прокоментував виступ власної команди.

"Головний урок полягає в тому, що ми не можемо недооцінювати жодного суперника.

Ми знали, що у Грузії сильна команда, яка грає низьким блоком, використовуючи контратаки. І в підсумку ми дозволили їм грати саме так, а вони забили двічі — їм було досить комфортно від перебування на полі.

Ми повинні зробити висновки з цієї гри, оскільки вона буде схожою на наступну: Словенія теж буде захищатися глибоко й намагатиметься вразити нас на контратаках.

Ця гра була для нас прикладом на майбутнє, і нам потрібно буде робити все з точністю до навпаки, аніж ми робили сьогодні", — заявив португальський виконавець.

Португалія набрала шість очок та посіла першу сходинку групи F, тому зіграє в плей-оф проти Словенії.