Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Португалії прокоментував поразку від Грузії.

Збірна Португалії напередодні в заключному турі чемпіонату Європи-2024 поступилась Грузії.

Грузія — Португалія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "європейських селесао" Педру Нету прокоментував виступ власної команди.

"Найбільший урок цього матчу полягає в тому, що ми не можемо ставитись зверхньо до суперників у будь-якій грі, особливо якщо вони починають гру, відходячи назад у захист.

Якщо з цим було важко боротись, то після пропущеного м’яча це стало ще важче, оскільки вони ще більш компактно захищалися позаду, тому нам було дуже складно діяти в атаці.

Тим не менш, у нас були моменти, але ми не забили, удача сьогодні була не на нашому боці.

У нас був план на цю гру, і після того, як ми пропустили перший гол настільки рано, ми грали більше на емоціях і не дотримувалися ігрового плану. Вони ж натомість розслабились, бо знали, що результат їх влаштовує.

Словенія? Це буде важкий матч, як завжди. Ми гратимемо на перемогу, і маємо працювати, щоб водночас і пройти повз цього суперника, і відреагувати на цю поразку, щоб бути впевненими в наступних іграх", — заявив португальський виконавець.

Португалія набрала шість очок та посіла першу сходинку групи F, тому зіграє в плей-оф проти Словенії.