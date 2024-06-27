Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Грузії прокоментував перемогу над Португалією.

У заключному турі чемпіонату Європи-2024 збірна Грузії напередодні обіграла Португалію.

Грузія — Португалія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "хрестоносців" Хвіча Кварацхелія прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні в Грузії не було індивідуального найкращого гравця, це була команда, і ми довели всім, що ми дійсно можемо грати на найвищому рівні.

Ми завжди виходимо на поле, щоб перемогти, і ми завжди зосереджені на наступному матчі.

Ми дуже щасливі сьогодні, але вже завтра ми почнемо думати про наступний матч, проте зараз ми дуже вдячні за всю підтримку, яку ми отримали.

Я отримав футболку Роналду, а збірна пробилась до наступного раунду. Це найкращий день у житті грузинських футбольних фанатів. Ми увійшли в історію, ніхто не вірив, що ми це зробимо.

Ніхто не вірив, що ми зможемо перемогти Португалію, але саме тому ми сильна команда. Якщо є хоч 1% шансу на перемогу, ми показали, що можемо це зробити.

Роналду? Перед матчем ми мали зустріч, і він побажав мені успіху. Я ніколи не думав, що Кріштіану навмисно прийде, аби поговорити зі мною. Він — великий гравець і велика людина.

Ось чому він є великою особистістю у футболі та поза ним, я дуже поважаю його, він один з найкращих гравців у світі. Коли він приходить поспілкуватися з тобою перед матчем, це дивовижно. Це допомогло нам повірити, що ми можемо щось зробити сьогодні.

Порівняти емоції від цієї гри та скудетто з Наполі? Скудетто був пам’ятним моментом для мене, але сьогодні я більш щасливий, тому що коли ти граєш за свою країну, це викликає гордість. Хоча я й був щасливий і з тим трофеєм, і з цією перемогою.

Це — найщасливіший день у моєму житті. Виграти титул у Італії було моєю мрією, і цей успіх теж був моєю мрією. Важко передати словами мої емоції, я дуже щасливий.

Іспанія? Ми їх дуже поважаємо, ми зіграли проти них багато матчів і дуже добре їх знаємо. Іспанія та Португалія — одні з найкращих команд світу, але сьогодні ми показали, що можна перемогти будь-яку команду.

На чемпіонаті Європи немає легких суперників, але ми зробимо все можливе, щоб виступити якнайкраще. Ми поважаємо їх усіх, але будемо боротись і перемагати", — заявив грузинський виконавець.

Грузія набрала чотири очки та посіла третю сходинку групи F, тому зіграє в плей-оф проти Іспанії.