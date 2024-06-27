Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Португалії прокоментував поразку від Грузії.

Напередодні в заключному турі чемпіонату Європи-2024 збірна Португалії поступилась Грузії.

Грузія — Португалія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "європейських селесао" Жуан Палління прокоментував виступ власної команди.

"Ця поразками матиме на нас вплив сьогодні, але вже завтра ми думатимемо про Словенію.

Для нас усе складалось більш-менш добре, коли ми виграли дві гри до цього, та й зараз ситуація склалась так погано, як це може здатись на перший погляд.

Нам потрібно вдосконалюватись і бути готовими до гри проти Словенії.

Урок, який ми засвоїли, полягає в тому, що ми, Португалія, повинні бути домінуючою стороною.

Швидкі переходи були секретом Грузії, до чого ми повинні були бути краще підготовлені, коли володіємо м’ячем. Іноді саме в цьому й полягає основна небезпека — як ми реагуємо на втрати.

Це була схожа гра на ту, яка нас очікує проти Словенії, стиль якої нам також добре відомий, оскільки нещодавно провели товариський матч.

Ми збираємось віддати все, щоб пройти якомога далі в цьому турнірі", — заявив португальський виконавець.

Португалія набрала шість очок та посіла першу сходинку групи F, тому зіграє в плей-оф проти Словенії.