Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Чехії прокоментував поразку від Туреччини.

Збірна Чехії напередодні в рамках заключного туру чемпіонату Європи-2024 поступилась Туреччині.

Чехія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "Народної команди" Іван Гашек розповів про враження від виступу власних підопічних.

"Звичайно, це була болюча поразка. Вона викликає тільки розчарування, бо це — поганий результат. У нас була достатньо якісна команда для того, щоб проходити далі, але, на жаль, ми їдемо додому.

Я злий і сумний водночас. Мені шкода всіх хлопців, тому що вони виконали дуже хорошу роботу, граючи самовіддано до останньої хвилини. Це жахлива невдача для них.

Я не буду й не хочу коментувати роботу арбітрів. Так само, як ЗМІ завжди праві, так само правий і суддя. Тут уже немає можливості щось змінити. Я не хочу, щоб ви потім писали, що ми не пройшли через суддів і що ми на них скаржимось.

Ми не пройшли до плей-оф тому, що не перемогли Грузію. Це головна проблема, тоді б перед останнім туром усе могло б виглядати інакше.

Я ще не бачив повтори обох вилучень, але думаю, що в цій грі було набагато більше моментів, які можна було б оцінити жовтою карткою. Я не хочу давати оцінку, тому що я ще не бачив повторів, навіть у вповільненому режимі.

Мені здається, що на VAR це не виглядало так, як у реальному житті. Якщо це дійсно так, то, очевидно, таке рішення — сором, тому що вилучення дуже вплинуло на гру.

У нас, звичайно, є ще багато резервів, але в команді вже відчувається переможний дух і хороша енергетика. Мені шкода, що все так швидко закінчилось. Я вірив, що ми могли б пройти далі. Я відчував це по команді, тому мені дуже шкода.

Позитивні моменти? Безумовно, атмосфера на стадіонах. Це саме те, заради чого ми всі займаємося футболом. Тут я відчув одну з найкращих атмосфер у своїй кар'єрі. Дякую всім глядачам, як нашим, так і суперникам, за атмосферу, яку вони створили.

Це, безумовно, позитивні моменти на майбутнє, тому що багато гравців вперше брали участь у такому великому турнірі, і для них це великий виклик — потрапити на інший подібний турнір. Це великий досвід для них і для мене, як для тренера.

Шкода, що Міхал Саділек не зміг зіграти на турнірі. Бажаю йому якнайшвидше повернутися на поле. Це була дитяча помилка, але нічого вже не зробиш. Нам трохи не пощастило, але ми повинні бути терплячими і вірити, що наступного разу пощастить.

Досить легко зрозуміти після гри, що треба було зробити інакше. Але під час матчу, коли доводиться реагувати на певні речі, також можна помилятись.

Індивідуально я б, безумовно, похвалив деяких гравців, але не буду називати конкретні імена. Я б скоріше підкреслив повагу й те, як гравці ставилися один до одного і як вони підходили до справи. Думаю, це хороший фундамент на майбутнє.

Також можливо, що той факт, що наша команда була наймолодшою на турнірі, мав вплив на результат. Але ми робили це з конкретною метою, бо хотіли, щоб гравці набралися досвіду.

Я все ще вважаю, що ми вибрали найкращих гравців, які були доступні на той момент. У Чехії було двадцять шість найкращих гравців нашої країни, і вік не був вирішальним фактором", — заявив чеський фахівець.

Збірна Чехії набрала один заліковий бал та посіла останнє місце в групі F, тому завершила виступи на Євро-2024 в Німеччині.