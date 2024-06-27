Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 26 червня 2024 року.

У матчі третього туру групового етапу Євро-2024 збірна Чехії зустрілася зі збірною Туреччини, зазнавши від неї поразки (2:1) та вилетівши внаслідок цього з турніру.

Ще посеред першого тайму зустрічі чехи залишилися в меншості через вилучення Барака. По перерві турки відкрили рахунок у матчі — голом відзначився Чалханоглу. Трохи пізніше номінальні господарі все ж зуміли відновити паритет завдяки результативному удару Соучека, але в підсумку саме команда Вінченцо Монтелли святкувала звитягу після голу Тосуна.

Таким чином, збірна Чехії залишила турнір, тоді як на збірну Туреччини чекає матч проти збірної Австрії в 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024. Розклад наступного раунду ЧЄ можна дізнатися за посиланням.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чехія — Туреччина у рамках третього туру групового етапу Євро-2024:

Чехія - Туреччина 1:2

Голи: Соучек, 66 — Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4

Чехія: Станек (Коварж, 55) — Голеш, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Соучек, Провод (Лінгр, 74), Юрасек (Юрасек, 81) — Барак — Хитіл (Кухта, 56), Гложек (Хори, 55)

Туреччина: Гюнок — Мюлдюр, Акайдін, Демірал, Кадіоглу — Юксек (Йокушлу, 63), Озджан (Айхан, 46) — Гюлер (Тосун, 75), Чалханоглу (Кекчю, 87), Їлдиз (Актюркоглу, 76) — Їлмаз

Попередження: Барак, Шик, Ярош, Черв, Крейчі — Озджан, Їлдиз, Юксек, Гюнок, Чакир, Мюлдюр, Чалханоглу, Акайдін

Вилучення: Барак, 20 (друге попередження)