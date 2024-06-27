Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Чехії прокоментував поразку від Туреччини.

Напередодні збірна Чехії в рамках заключного туру чемпіонату Європи-2024 поступилась Туреччині.

Чехія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Народної команди" Томаш Соучек розповів про враження від виступу команди.

"Ми розчаровані, бо хотіли пройти далі, налаштовувались на це, добре почали гру і прагнули перемогти. Але зараз ми розчаровані, тому що не змогли цього зробити.

Я вірив перед грою, що цього не станеться, але те, що сталось, я вважаю неповагою до нашої країни. Це неймовірно, що арбітри дозволяють собі таке робити.

Був фол на Владімірі Цоуфалі, суперник повинен був отримати жовту картку, а в підсумку нашого гравця вилучили. Суддівство повинно бути однаковим для обох сторін. Але, звичайно, у матчі було багато ситуацій, із якими ми повинні були впоратися краще як команда.

Було дуже важко грати вдесятьох. Ми знали, що буде дуже важко, якщо ми пропустимо. Так і сталось зрештою, але нам вдалось зрівняти рахунок. Ми грали до останньої хвилини, але наприкінці пропустили вдруге.

Усі робили все можливе, моральний дух був величезний, і всі заслуговують на подяку. Зрештою, це просто сумний фінал.

Нам не щастило з голами, нам не щастило з рішеннями арбітрів, але такий футбол. Зрештою, ми здобули лише одне очко, і цього недостатньо для виходу до плей-оф.

Грузія в останньому матчі обіграла Португалію. Це лише доводить, що сьогодні кожен може обіграти кожного й команди на турнірі рівні. Нам просто не пощастило цього разу", — заявив чеський виконавець.

Збірна Чехії набрала один заліковий бал та посіла останнє місце в групі F, тому завершила виступи на Євро-2024 в Німеччині.