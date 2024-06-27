Захисник прокоментував вихід до плей-оф.
Ваут Фас, Getty Images
27 червня 2024, 22:35
Ваут Фас висловив думку стосовно матчу третього туру групового етапу Євро-2024 зі збірною України.
"Це був складний матч", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.
"У нас були гольові моменти, і ми могли б виграти групу, але, гадаю, найважливіше, що ми не програли і не вилетіли.
В українців хороша команда, вони грали чудово. Зараз, озираючись назад, скажу, що ми мали складну групу. На Євро немає простих матчів, і ми бачили це і з ігор в інших групах".
В матчі зі збірною України Бельгія зіграла внічию та вийшла у плей-оф турніру.