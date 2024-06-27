Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник прокоментував вихід до плей-оф.

Ваут Фас висловив думку стосовно матчу третього туру групового етапу Євро-2024 зі збірною України.

"Це був складний матч", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.

"У нас були гольові моменти, і ми могли б виграти групу, але, гадаю, найважливіше, що ми не програли і не вилетіли.

В українців хороша команда, вони грали чудово. Зараз, озираючись назад, скажу, що ми мали складну групу. На Євро немає простих матчів, і ми бачили це і з ігор в інших групах".

В матчі зі збірною України Бельгія зіграла внічию та вийшла у плей-оф турніру.