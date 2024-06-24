Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за неділю, 23 червня.

До вашої уваги огляд ігрового дня чемпіонату Європи-2024 за 23 червня.

МАТЧІ

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ

ГРУПА A. Швейцарія — Німеччина 1:1

Голи: Ндоє, 28 — Фюллькруг, 90+2.

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер, Фройлер, Джака, Ебішер — Ндоє (Амдуні, 65), Рідер (Варгас, 65) — Емболо (Дуа, 65).



Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та (Раум, 61), Міттельштедт (Шлоттербек, 61) — Андріх (Беєр, 65), Кроос — Мусіала (Фюллькруг, 76), Гюдоган, Вірц (Сане, 76) — Гаверц.



Попередження: Ндоє, Джака, Відмер — Та.

ГРУПА A. Шотландія — Угорщина 0:1

Гол: Чобот, 90+10

Шотландія: Ганн — Ролстон (Маклін, 84), Гендрі, Генлі, Маккенна, Робертсон (Морган, 88) — Макгінн (Армстронг, 76), Гілмор (Крісті, 83), Макгрегор, Мактоміней — Адамс (Шенкленд, 76)

Угорщина: Гулачі — Ботка, Орбан, Дардої (Солої, 74) — Болла (Чобот, 86), Стайлс (А. Нодь, 62), Шефер, Керкез (Ж. Нодь, 87) — Шоллої, Собослаї — Ворго (Адам, 74)

Попередження: Мактоміней — Стайлс, Орбан, Шефер.

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ

Несподіванка дня — гра Німеччини

Збірна Німеччини розчарувала. Колектив Юліана Нагельсманна гарантував собі плей-оф ще в попередньому турі, а щоб залишитися на першому місці, німцям було достатньо не програти Швейцарії. Із завданням вони впоралися, але...

Німеччина була близька до провалу. Лише гол на 92-й хвилині гри виправив становище. Так би німці стали другими.

Але ж за грою Швейцарія виглядала значно кращою за Німеччину...

Джокер дня — Ніклас Фюллькруг

Чи потрібні тут будь-які коментарі? Досвідчений форвард вийшов на заміну на 76-й хвилині гри, і приніс своїй команді нічию в компенсований час.

Ця нічия дозволила уникнути поразки в грі проти Швейцарії, а також посісти перше місце в групі.

Внесок Нікласа став дуже важливим!

Перемога дня — Угорщина

Гол на десятій компенсованій хвилині — це завжди прикро для команди, яка пропускає. Особливо на чемпіонаті Європи. Шотландії не пощастило, але угорці дотиснули опонента.

На 90+10-й хвилині гри Кевін Чобот забив гол, принісши три пункти збірній Угорщини. До слова, це перші очки для угорців на цьому турнірі.

Кошмар дня — травма Борнобаша Ворго

Матч Шотландії та Угорщини в 3-му турі групового етапу Євро-2024 не вражав гостротою моментів і великою кількістю голів. Але в грі трапився вельми сумний епізод — угорець Борнобаш Ворго зазнав травми в середині другого тайму внаслідок штовханини у штрафному майданчику.

Ворго невдало зіткнувся з воротарем шотландців Ангусом Ганном і захисником Грантом Генлі, після чого впав на газон. Швидко стало зрозуміло, що футболістові недобре: партнери його обступили, а лікарі кулею вибігли на газон для надання першої допомоги.

Варгу відвезли на машині швидкої допомоги. Це нагадало епізод із зупинкою серця у Крістіана Еріксена в матчі 1-го туру групового етапу Євро-2020.

Розчарування дня — Шотландія

У разі перемоги, збірна Шотландії мала високі шанси вийти в плей-оф із третього місця. Однак шотландці примудрилися пропустити гол на 90+10-й хвилині гри, який, у підсумку, приніс команді поразки.

Таким чином, Шотландія вже провела свою останню гру на Євро-2024.

Найкращі бомбардири

Цікаві факти

- Угорщина забила найпізніший гол на Євро без урахування екстра-таймів.

У матчі заключного туру групового етапу Євро-2024 угорці обіграли Шотландію (1:0) завдяки голу Кевіна Чобота на 10-й доданій до другого тайму хвилині (99:32).

Переможний гол Угорщини в сьогоднішньому матчі став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи без урахування додаткових таймів.

За підсумками групового етапу Угорщина посіла 3-е місце в групі А, набравши 3 очки в 3 матчах.

- Ніхто ніколи не бив на груповому етапі Євро рідше, ніж Шотландія.

Команда Стіва Кларка за три гри (проти Німеччини, Швейцарії та Угорщини) завдала загалом 17 ударів. Тим самим вона повторила антирекорд, встановлений Північною Ірландією на Євро-2016.

Шотландці забили два голи в трьох матчах і з одним очком посіли останнє місце в групі А.

- Ніклас Фюллькруг забив другий гол на чемпіонаті Європи.

Збірна Німеччини зіграла внічию з командою Швейцарії (1:1) у третьому турі групового етапу Євро-2024. Фюллькруг зрівняв рахунок на 92-й хвилині.

Цей гол став другим для німця на цьому турнірі — він ділить першу сходинку списку найкращих бомбардирів із Джамалем Мусіалою (Німеччина), Жоржем Мікаутадзе (Грузія) та Іваном Шранцем (Словаччина).

Фюллькруг забив обидва голи після виходу на заміну. Загалом у нього чотири голи з лави на ЧС/Євро — рекорд Німеччини.

- Джонатан Та не зіграє в 1/8 фіналу Євро-2024.

Захисник збірної Німеччини та Баєра дістав попередження в матчі 3-го туру групового етапу проти Швейцарії за фол на Бреелі Емболо.

Ця картка стала для Та другої на турнірі. Таким чином, захисник пропустить матч 1/8 фіналу.

РОЗКЛАД ТРАНСЛЯЦІЙ ТА НАСТУПНИХ МАТЧІВ