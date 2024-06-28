Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представляємо онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Євро-2024, який пройде 29 червня та розпочнеться о 19:00.

У п'ятницю, 29 червня, збірна Швейцарії проведе матч 1/8 фіналу Євро-2024, у якому суперником буде Італія.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Олімпіаштадіон (Берлін). Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00 за Києвом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Швейцарія — Італія

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу з 19:00 за київським часом. Трансляція проходитиме безкоштовно і будь-хто може приєднатися до неї.

У прямому ефірі матч Швейцарія — Італія покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.