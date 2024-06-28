Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Швейцарії та Італії

Поєдинок відбудеться 29 червня на Олімпіаштадіон в Мюнхені.. Початок — о 19:00.

На що ставити в цій грі

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є італійці. Так, на перемогу збірної Італії пропонується коефіцієнт 2,54, тоді як потенційний успіх Швейцарії оцінюється показником 3,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 2,97.

Прохід італійців оцінюється 1,71, прохід швейцарців — 2,25. Власне, на прохід Швейцарії ми і поставимо, адже Італія геть не демонструє того футболу, який від неї очікують. Та й з групи команди вийшла завдяки диву.

Також ставимо на "обидві заб'ють з коефіцієнтом 2,83.

Слідкувати за онлайн-трансляцією матчу можна в онлайн-трансляціх на Football.ua.