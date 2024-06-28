Представляємо онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Євро-2024, який пройде 29 червня та розпочнеться о 19:00.
Тоні Кроос, gettyimages
28 червня 2024, 14:00
У п'ятницю, 29 червня, збірна Німеччини проведе матч 1/8 фіналу Євро-2024, у якому суперником буде Данія.
Поєдинок відбудеться у Дортмунді на стадіоні Сігнал Ідуна Парк. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за Києвом.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Данія
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу з 22:00 за київським часом. Трансляція проходитиме безплатно і будь-хто може приєднатися до неї.
У прямому ефірі матч Німеччина — Данія покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.