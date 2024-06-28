Авторитетний статистичний портал Whoscored представив символічну збірну групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Найкращим гравцем збірної є півзахисник збірної Іспанії Фабіан Руїс, який отримав оцінку 8,39.

Серед найкращих представлено вісім національних команд.

Воротар: Георгій Мамардашвілі (Грузія, 7,75);

Захисники: Йозуа Кімміх (Німеччина, 7,39), Пепе (Португалія, 7,22), Яка Бійол (Словенія, 7,33), Марк Кукурелья (Іспанія, 7,68).

Півзахисники: Тоні Кроос (Німеччина, 7,45), Фабіан Руїс (Іспанія, 8,39), Кевін Де Брюйне (Бельгія, 7,6);

Нападники: Джамал Мусіала (Німеччина, 7,77), Коді Гакпо (Нідерланди, 7,8), Кіліан Мбаппе (Франція, 7,56).

Раніше стало відомо, скільки заробила збірна України на Євро-2024.