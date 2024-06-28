Серед найкращих представлено вісім національних команд.
Фабін Руїс, Getty Images
28 червня 2024, 13:41
Авторитетний статистичний портал Whoscored представив символічну збірну групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.
Найкращим гравцем збірної є півзахисник збірної Іспанії Фабіан Руїс, який отримав оцінку 8,39.
Серед найкращих представлено вісім національних команд.
Воротар: Георгій Мамардашвілі (Грузія, 7,75);
Захисники: Йозуа Кімміх (Німеччина, 7,39), Пепе (Португалія, 7,22), Яка Бійол (Словенія, 7,33), Марк Кукурелья (Іспанія, 7,68).
Півзахисники: Тоні Кроос (Німеччина, 7,45), Фабіан Руїс (Іспанія, 8,39), Кевін Де Брюйне (Бельгія, 7,6);
Нападники: Джамал Мусіала (Німеччина, 7,77), Коді Гакпо (Нідерланди, 7,8), Кіліан Мбаппе (Франція, 7,56).
Раніше стало відомо, скільки заробила збірна України на Євро-2024.